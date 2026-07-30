Con tarifas atractivas, hoteles buscan contrarrestar impacto de inseguridad y conflictos

Las tarifas en hoteles de destinos turísticos se mantienen estables, lo que ha resultado atractivo para los viajeros y ha impactado en buenos índices de ocupación y ha servido también para contrarrestar los efectos negativos de la percepción de inseguridad que persiste en el país, informó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Estado de Durango, Héctor Zaragoza.

“Puerto Vallarta, Cancún y Mazatlán, Ixtapa, la mayoría de los destinos turísticos de sol y playa, a raíz del 22 de febrero de este año, de los sucesos que tuvimos a inicios del año, tuvieron una, se podría decir, baja significativa de turismo para estos destinos turísticos. Empezó a llegar y permear el tema de la seguridad, de todos los operativos que se estuvieron haciendo a nivel nacional, empezó a subir el tema de las ocupaciones hoteleras, pero se mantienen estas tarifas, que son tarifas atractivas, son tarifas económicas. Esto incentiva al turismo para que las personas puedan continuar viajando en estos destinos”, dijo.

Asimismo, refirió que han impactado los conflictos internacionales. “Estuvimos en un congreso de la industria de las agencias de viaje hace aproximadamente un mes y medio y nos pudimos percatar que esta situación es generalizada, es decir, que todos los destinos turísticos están teniendo esta problemática que tiene que ver con la percepción de lo que está sucediendo, con las políticas migratorias de Donald Trump, la percepción también de lo que se está viviendo allá con Irán, que no termina de arreglarse este problema lo cual hace que incrementen los precios de la turbosina y esto encarece un poquito los vuelos y hace un poquito más de conflicto para que las personas de los diferentes lugares, de los estados, de las ciudades de México puedan desplazarse a los destinos de sol y playa. Entonces, esto complica un poquito el tema”.

Por lo que a través de las tarifas se ha incentivado la movilidad. “Esas tarifas atractivas que han adoptado los hoteles, y no solamente de Mazatlán, ayuda un poquito, incentiva un poquito al turismo y esto hace que finalmente tanto Mazatlán, Puerto Vallarta, Cancún, Ixtapa, Los Cabos, en estas fechas pueden haber tenido ese nivel de ocupación hotelera del 95 por ciento”, indicó.