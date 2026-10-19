Conade y el COM chocan por el presupuesto de la delegación mexicana para los Juegos Dakar 2026

La disputa entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) estalló a menos de dos semanas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras versiones opuestas sobre el financiamiento de la delegación. El diferendo enfrentó al director de Conade, Rommel Pacheco, y a la presidenta del COM, María José Alcalá.

El origen del conflicto fue la solicitud para Senegal. El COM gestionó inicialmente 5.2 millones de pesos para 32 atletas, pero al subir la lista a 62 deportistas, el requerimiento se elevó a más de 11 millones. Según el organismo, el apoyo nunca fue autorizado pese a gestiones de varios meses.

Versiones contrarias entre ambas dependencias

La tensión escaló cuando Alcalá reveló que el viaje se sostuvo con recursos ajenos al presupuesto federal: la iniciativa privada cubrió el 70 por ciento de los gastos y el COM aportó el 30 por ciento restante para garantizar la presencia mexicana.

Rommel Pacheco respondió con documentos y cifras, sosteniendo que el Gobierno Federal entregó al COM casi 60 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026. Aseguró que, al reportarse un ejercicio de 40 millones, existían 20 millones disponibles para cubrir Dakar.

Conflicto, previo al gran escenario

La respuesta del COM fue inmediata: rechazó la interpretación de Conade y afirmó que los 60 millones fueron ejercidos en su totalidad conforme al convenio firmado. Además, sostuvo que al pertenecer a un proceso presupuestal distinto, no pueden trasladarse automáticamente a otra competencia.

En el plano reglamentario, Conade afirma que existen mecanismos para respaldar a la delegación, mientras el COM argumenta que los recursos etiquetados para un torneo no pueden utilizarse para otro sin procedimientos específicos.