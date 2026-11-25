Durango podría registrar sus primeras nevadas de la temporada entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó zonas de tres municipios donde podrían caer nieve o aguanieve con el paso de la primera tormenta invernal. La posibilidad se concentra en las partes altas de la sierra, donde coincidirán el descenso de la temperatura y las precipitaciones.

Víctor Hugo Randeles, meteorólogo y jefe de Hidrología y Meteorología de la Conagua en Durango, señaló que la principal posibilidad se ubica en las partes altas de San Dimas. También identificó condiciones para la caída de nieve o aguanieve en un sector de Pueblo Nuevo y en una pequeña franja de la sierra de Canatlán.

Randeles explicó que, al corte del miércoles 25 de noviembre, esos eran los únicos sectores donde se advertía esa posibilidad. La zona podría ampliarse a otros puntos serranos conforme avance el sistema. En buena parte de la sierra, las precipitaciones serían en forma de lluvia y podrían ser fuertes en algunos puntos.

¿Qué condiciones podrían favorecer las primeras nevadas?

El meteorólogo explicó que el frío que comenzó a sentirse desde el miércoles está asociado con la masa de aire del frente frío número 8. Aunque el frente ya se encontraba sobre la península de Yucatán, la masa de aire frío apenas comenzaba a extenderse sobre Durango.

A ese descenso de temperatura se sumaría, a partir del jueves, la formación de la primera tormenta invernal de la temporada. Randeles describió el sistema como un remolino de núcleo frío en niveles altos de la atmósfera, que favorecerá las precipitaciones durante el jueves y el viernes, principalmente en la región serrana. Es en los puntos más elevados donde podrían presentarse en forma de aguanieve o nieve.

La Rosilla registra dos amaneceres por debajo de los −12 grados

El frío ya se hizo sentir en el noroeste del estado. En La Rosilla, Randeles reportó una temperatura mínima de −13.5 grados centígrados el martes 24 de noviembre y de −13 grados el miércoles 25. En algunos puntos de los valles también hay posibilidad de heladas durante este episodio.

Para la ciudad de Durango, el escenario previsto es de lluvia y mínimas de 3 a 5 grados centígrados. En la capital, las precipitaciones del jueves podrían comenzar a partir del mediodía, mientras que la posibilidad de nieve o aguanieve se mantiene en las zonas serranas señaladas por Conagua.