Conagua advierte sanciones y demoliciones por invadir zonas federales de ríos y arroyos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar la invasión, construcción u ocupación de zonas federales colindantes con ríos, lagos, lagunas y arroyos, al advertir que se aplicarán medidas legales que incluyen clausuras, demoliciones y sanciones económicas.

Roberto Delgado Gallegos, titular de la Conagua en Durango, señaló que estas áreas no son terrenos baldíos ni espacios disponibles para el desarrollo urbano, agrícola o comercial.

Explicó que se trata de zonas estratégicas protegidas por la ley, cuya función principal es actuar como áreas de amortiguamiento ante el crecimiento natural de los cuerpos de agua, además de contribuir a la conservación de la biodiversidad.

El funcionario advirtió que la invasión de estos espacios genera problemas de alto impacto para la comunidad, ya que aumenta el riesgo de afectaciones durante fenómenos hidrometeorológicos.

“La naturaleza siempre reclama su cauce”, expresó Delgado Gallegos, al señalar que construir o establecer asentamientos en estas áreas expone a las familias a pérdidas materiales e incluso pone en riesgo sus vidas ante posibles crecientes o desbordamientos.

Asimismo, indicó que la ocupación irregular de las franjas federales provoca contaminación por residuos, destrucción de flora nativa y desplazamiento de fauna silvestre.

Añadió que las construcciones ilegales dificultan el acceso de maquinaria utilizada para labores de limpieza, desazolve y mantenimiento preventivo de ríos y arroyos, lo que incrementa el riesgo de inundaciones.

Ante este panorama, la Conagua reforzó los recorridos de supervisión y monitoreo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La dependencia federal advirtió que cualquier obra, siembra o asentamiento no autorizado en terrenos de propiedad federal será sujeto a clausura inmediata, demolición y a las sanciones administrativas, económicas y penales contempladas en la legislación vigente.

Finalmente, la Conagua exhortó a la población a actuar con responsabilidad y evitar la compra u ocupación irregular de terrenos ubicados en zonas federales, con el fin de proteger tanto el patrimonio familiar como la seguridad de las personas.