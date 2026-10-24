Conagua amplía red de agua potable en la colonia FOS La Virgen 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Dirección Local Durango, amplió la infraestructura de agua potable en la colonia FOS La Virgen, con el objetivo de atender el desabasto histórico que afecta a esta zona.

La obra requirió una inversión de 1.9 millones de pesos y beneficia a 400 habitantes que carecían de acceso formal al servicio de agua potable.

Los trabajos incluyeron la instalación de mil 423 metros de tubería de PVC de tres pulgadas de diámetro, así como 92 tomas domiciliarias para conectar las viviendas a la red de distribución y reducir la dependencia del abastecimiento mediante pipas.

El proyecto también contempló la construcción de cajas de válvulas para facilitar el mantenimiento y la reparación de la infraestructura sin necesidad de suspender el suministro de agua en toda la colonia.

De acuerdo con la información proporcionada por Conagua, la nueva infraestructura busca mejorar las condiciones de acceso al agua potable y contribuir a la salud y el bienestar de las familias beneficiadas.

Además, la conexión domiciliaria representa un beneficio económico para los habitantes, al reducir los gastos asociados con la compra y el traslado de agua mediante medios alternativos.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de los trabajos para fortalecer la infraestructura hidráulica en zonas prioritarias de Durango y ampliar el acceso a servicios básicos.