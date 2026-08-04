Conagua capacitará a organismos operadores de agua de los 39 municipios de Durango

Con el propósito de mejorar la operación de los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento en el estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pondrá en marcha durante este año cinco cursos de capacitación dirigidos al personal de los organismos operadores de los 39 municipios de Durango.

A través de la dirección local Durango, la dependencia informó que estas acciones forman parte del programa Escuela del Agua, una estrategia que busca profesionalizar al personal técnico, operativo y administrativo encargado de prestar los servicios hídricos, además de fortalecer la gestión técnica, financiera y administrativa de los organismos operadores.

Entre los cursos programados para el ejercicio fiscal 2026 se encuentran el mantenimiento electromecánico de estaciones de bombeo de agua potable, la implementación de programas para el control de descargas al drenaje municipal, el diseño de cárcamos de bombeo de aguas residuales, el uso de energía solar para sistemas de bombeo en pozos y el mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas.

Las capacitaciones se impartirán en las ciudades de Durango y Gómez Palacio, con el objetivo de facilitar la asistencia de los municipios de las diferentes regiones de la entidad.

La Conagua explicó que el programa Escuela del Agua es impulsado de manera conjunta con la Asociación Nacional de Entes de Agua y Saneamiento (ANEAS) y las comisiones estatales, con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal responsable de operar los sistemas de agua potable y saneamiento.

Además de la actualización técnica, el programa busca promover un uso más eficiente del agua, optimizar los procesos de saneamiento e impulsar una administración más sustentable de los organismos operadores, mediante la mejora continua en su operación y recaudación.