Conagua clausura obras de un hotel en Nombre de Dios; se estaba robando el agua subterránea

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró las obras y aprovechamientos de agua de un hotel ubicado en el municipio de Nombre de Dios, luego de detectar modificaciones al cauce natural de un río y la operación irregular de un pozo para extraer agua subterránea.

Roberto Delgado Gallegos, director en Durango de la Conagua, dijo que, durante una visita de inspección, se constató que el establecimiento contaba con una obra mediante la cual se desviaba el agua de un río hacia sus instalaciones recreativas, entre ellas albercas y canales.

Además, los inspectores detectaron un pozo utilizado para la extracción de aguas subterráneas que no contaba con el título de concesión correspondiente, por lo que su operación contravenía las disposiciones establecidas en la Ley de Aguas Nacionales.

Ante estas irregularidades, la dependencia federal procedió a la clausura de las obras y aprovechamientos identificados durante la inspección, además de iniciar los procedimientos administrativos para determinar las sanciones que correspondan.

La Conagua señaló que mantiene acciones de inspección y vigilancia para detectar el uso irregular de aguas nacionales, así como obras que puedan modificar o afectar los cauces naturales de ríos y otros cuerpos de agua.

La dependencia advirtió que estos operativos continuarán en Durango, con el objetivo de fortalecer el ordenamiento hídrico y garantizar que el agua sea utilizada de manera legal y sustentable.