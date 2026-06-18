Conagua invertirá 45 mdp en Durango para modernización de infraestructura de riego

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinará 45 millones de pesos para trabajos de mantenimiento, conservación, rehabilitación y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola en el Distrito de Riego 052 y diversas unidades de riego del estado.

El director local de Conagua, Roberto Delgado Gallegos, informó que los recursos serán aplicados en obras como rehabilitación de canales, nivelación de tierras, modernización de compuertas, instalación de equipos de medición y sistemas de riego tecnificado.

Explicó que estas acciones buscan mejorar el aprovechamiento del agua en las actividades agrícolas, reduciendo pérdidas por filtración y evaporación, además de incrementar la eficiencia en el uso del recurso.

De acuerdo con el funcionario, la modernización permitirá a los productores obtener un mayor rendimiento de sus cultivos utilizando menos agua, situación que cobra mayor relevancia ante las condiciones de sequía y variabilidad climática que enfrenta el sector.

Agregó que las obras se realizarán en coordinación con las asociaciones de usuarios de riego, con el objetivo de garantizar una correcta aplicación de los recursos y que los beneficios lleguen de manera oportuna a los productores.

Conagua estima que estos trabajos contribuirán a fortalecer la productividad agrícola y mejorar las condiciones de operación de la infraestructura hidroagrícola en las zonas beneficiadas.