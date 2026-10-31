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CONAGUA

Conagua investiga descarga de aguas residuales e industriales en el río Nazas 

Señalan que mantendrán la supervisión en la zona para asegurar el acatamiento de las normas ambientales.

Conagua investiga descarga de aguas residuales e industriales en el río Nazas 

Conagua investiga descarga de aguas residuales e industriales en el río Nazas 

SAÚL MALDONADO
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Tras una denuncia ciudadana, personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adscrito al Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, se apersonó en el lecho seco del río Nazas para inspeccionar una descarga irregular de aguas residuales. 

Durante la diligencia, realizada en presencia de representantes del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, las autoridades levantaron un acta formal de visita para deslindar responsabilidades conforme a la Ley de Aguas Nacionales. 

En el recorrido por el cárcamo involucrado se constató que el organismo operador municipal realiza trabajos de reparación para frenar el vertimiento de desecho residual, el cual presenta indicios de contener residuos industriales lácteos y textiles. 

La Conagua informó que mantendrá la supervisión en la zona para asegurar el acatamiento de las normas ambientales en los cauces de jurisdicción federal, al tiempo que reiteró el llamado a la población para reportar cualquier anomalía a través del Portal de Denuncias de Aguas Nacionales.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: río nazas Conagua Conagua, aguas, Aguas, Agua

               

                
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