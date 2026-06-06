Conagua invierte 158 más de millones de pesos en 22 municipios de Durango

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango realiza una inversión superior a los 158 millones de pesos en 27 obras y acciones de infraestructura hidráulica, que se ejecutarán en 22 municipios de la entidad.

Roberto Delgado Gallegos, director local de Conagua, informó que durante el presente año, a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), se destinarán más de 158 millones de pesos. De este monto, alrededor de 69 millones corresponden a recursos federales, mientras que el resto proviene de aportaciones estatales, municipales y de los propios beneficiarios.

Detalló que fueron aprobadas 27 obras y acciones, de las cuales 20 corresponden al componente de agua potable y siete a drenaje y saneamiento, con lo que se busca beneficiar a más de 350 mil habitantes.

¿Qué municipios son beneficiados?

Los proyectos se desarrollarán en los municipios de Mapimí, Gómez Palacio, San Luis del Cordero, General Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe, Poanas, Santiago Papasquiaro, Otáez, Guadalupe Victoria, Tamazula, Peñón Blanco, Durango, Santa Clara, Ocampo, Coneto de Comonfort, Guanaceví, Nombre de Dios, Cuencamé, El Oro, Vicente Guerrero, Topia y Nuevo Ideal.

Entre las obras más importantes destaca la construcción, en su primera etapa, de un colector sanitario y una red de drenaje para captar las aguas residuales de comunidades ubicadas a la margen del río Tunal. En esta fase inicial se atenderá únicamente a la localidad de El Conejo, mediante una inversión superior a los 15 millones de pesos.

Una vez concluido el proyecto en su totalidad, se pretende avanzar en el saneamiento de las aguas residuales que actualmente llegan al río Tunal.

Asimismo, se contempla la construcción de emisores sanitarios para incorporar a las localidades de El Durazno, El Nayar y El Pueblito, mediante la instalación de 3.13 kilómetros de líneas de conducción a presión.

Con una inversión cercana a los 13 millones de pesos, estas obras buscan evitar las descargas de aguas residuales sin tratamiento al río Tunal y contribuir a su recuperación ambiental.