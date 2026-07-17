Conagua, lista para las lluvias en Durango; dispone de trabajadores y apoyo regional 

Con el inicio de la temporada de lluvias, que se extenderá formalmente desde este mes de julio hasta noviembre, la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que se encuentra preparada con los protocolos de prevención y atención para hacer frente a las contingencias climáticas.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la dependencia, señaló que ante la llegada de este periodo los fenómenos hidrometeorológicos nos recuerdan que ninguna institución puede trabajar de manera aislada.

Por eso está razón, dijo, la coordinación, el intercambio oportuno de información y la suma de capacidades mark resultarán fundamentales para cumplir con el objetivo común de garantizar la seguridad y el bienestar de los duranguenses.

​Para estas tareas operativas, la representación federal dispone en la región de una fuerza de trabajo integrada por 40 personas y 20 vehículos , además de maquinaria pesada que incluye una retroexcavadora, un camión de volteo y una motoconformadora .

Este equipo es aportado por el Distrito de Riego 052, sumándose también el apoyo de los cinco módulos de riego locales.

​Asimismo, la Conagua contará con el respaldo de la red de los Centros Regionales de Atención a Emergencias (CRAE), un sistema que cuenta con 21 instalaciones en todo el país y que dispone de más de mil 400 equipos especializados como plantas potabilizadoras, generadores eléctricos y bombas de gran caudal para atender afectaciones por inundaciones o sequías.

Por su ubicación geográfica, el estado de Durango recibirá auxilio de dos de estos puntos estratégicos: el CRAE 15, ubicado en Ciudad Lerdo, y el CRAE 21, con sede en Mazatlán, Sinaloa .

Finalmente, la dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de las coordinaciones estatal y municipales de Protección Civil, para evitar la desinformación