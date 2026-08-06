No descartan que tormenta como la que azotó Durango se repita si persisten calor y humedad

Las intensas lluvias que provocaron inundaciones la tarde del miércoles en distintos sectores de la ciudad de Durango fueron consecuencia de una tormenta convectiva, un fenómeno atmosférico generado por la combinación de altas temperaturas y humedad proveniente del océano Pacífico, que dejó acumulados de hasta 50 milímetros de lluvia en algunos puntos de la capital.

El titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, Víctor Hugo Randeles, explicó que este tipo de eventos ocurre cuando durante varios días se acumula calor y humedad en la atmósfera.

Al interactuar ambos factores, la humedad asciende de manera repentina y se forman nubes de gran desarrollo vertical que descargan precipitaciones intensas en un periodo muy corto.

Precisó que, aunque en la mayor parte de la ciudad se registraron entre 25 y 30 milímetros de lluvia, en zonas muy localizadas la precipitación alcanzó alrededor de 50 milímetros , lo que ocasionó los encharcamientos e inundaciones reportadas.

Indicó que este tipo de tormentas es común durante la temporada de lluvias, ya que la humedad del Pacífico favorece su desarrollo, aunque reconoció que no siempre se presentan con la intensidad observada el miércoles.

Randeles señaló que resulta prácticamente imposible predecir con precisión cuándo ocurrirá una tormenta convectiva. Si bien la presencia de altas temperaturas y abundante humedad permite anticipar condiciones favorables para su formación, no es posible determinar el día, la hora o el sitio exacto donde se desarrollará.

Explicó que este fenómeno ya se ha presentado anteriormente en municipios de los Valles y los Llanos, como Guadalupe Victoria, así como en otras regiones del estado, principalmente en áreas rurales donde generalmente solo provoca el incremento de corrientes y arroyos, sin generar afectaciones importantes.

No descartó que puedan registrarse nuevamente tormentas de este tipo si continúan las condiciones de calor y humedad , por lo que consideró importante mantener acciones preventivas, como la limpieza de alcantarillas y sistemas de desagüe para reducir riesgos de inundación.

Finalmente, informó que durante el resto de la semana continuarán las condiciones para lluvias fuertes en la zona serrana y precipitaciones en los valles, los llanos y áreas urbanas del estado, aunque la probabilidad es que ya no alcancen la intensidad de las registradas el miércoles.