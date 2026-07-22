Conagua rescata terreno en El Pueblito donde se tiraba escombro y basura

Un terreno que se encontraba lleno de escombro, basura, aparatos eléctricos y animales muertos sobre el cauce del río Tunal, en El Pueblito, justo a unos metros de la entrada principal al paraje turístico, recibió una jornada de limpieza previa a un proceso de reforestación.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que el lugar se había convertido en un tiradero clandestino y que, tras una visita de inspección, se inició el procedimiento administrativo correspondiente conforme a la Ley de Aguas Nacionales. Aún está por determinarse la sanción.

Roberto Delgado Gallegos, titular de la dependencia, detalló: "Acabamos de rescatar esta área de 1.2 hectáreas donde había un tiradero de escombro. Ya vamos a proceder también a sancionar al responsable; lo tenemos identificado. Decía ser dueño de este terreno".

Los trabajos se coordinaron entre diferentes dependencias, instituciones académicas y vecinos para recuperar el espacio e iniciar la etapa de reforestación, en la que se plantarán alrededor de 300 árboles.

Se trata de especies nativas seleccionadas con base en 43 estudios de suelo y análisis realizados por el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana.

De acuerdo con los estudios del predio, las especies idóneas para el lugar son el sauce llorón, el álamo plateado, el mezquite y, en la parte alta, pinos.

Jornadas de limpieza

A la fecha se han realizado al menos siete jornadas de limpieza en distintos tramos del río Tunal. En cada una se ha retirado un promedio de 20 toneladas de basura.

"Por cada jornada de limpieza hemos sacado más o menos tres camiones de volteo de cuatro o cinco toneladas; o sea, ha sido bastante. Llevamos siete jornadas", apuntó Delgado Gallegos.

Cada jornada requiere un trabajo complejo; sin embargo, respecto al tiempo que permanece limpio el terreno, el funcionario reconoció que es poco.

"El llamado es a todas las comunidades para que nos apoyen, porque esto no va a ser posible sin la cooperación decidida de todos los habitantes de las comunidades del río".

Explicó que no solo en Durango, sino en todo el país, existe una gran problemática por la contaminación de los cuerpos de agua y los ríos, ocasionada por descargas municipales e industriales.

Por su parte, la Dirección de Medio Ambiente informó que realizará vigilancia permanente en la zona para evitar que el lugar vuelva a convertirse en un tiradero clandestino. Además, se aplicarán sanciones a las personas que sean sorprendidas arrojando basura.