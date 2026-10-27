Conagua y CAED piden a municipios regular descargas al drenaje para evitar contaminación

Los 39 organismos operadores de agua potable de Durango deben reforzar la vigilancia sobre las descargas de aguas residuales al drenaje municipal para evitar daños a la infraestructura hidráulica y reducir los riesgos de contaminación, solo se proyectaron siete obras en todo este año en el estado.

Para ello, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) impartieron un taller sobre la implementación del Programa de Descargas de Agua al Sistema de Drenaje Municipal , dirigido a las autoridades técnicas responsables del servicio.

Roberto Delgado Gallegos, director local de Conagua, señaló que la regulación de las descargas debe acompañarse de plantas de tratamiento modernas y funcionales, a fin de garantizar que el agua devuelta al medio ambiente cumpla con las normas ambientales y de salud pública.

El problema, reconoció el funcionario, es que pocos municipios programan en el año obras de drenaje y saneamiento a realizar en su cabecera municipal o en su zona urbana y para este 2026 solo se programaron siete obras en todo el estado.

Durante la capacitación se destacó la necesidad de que los organismos operadores apliquen estrictamente la normativa vigente para vigilar la calidad de las aguas residuales que ingresan a las redes de alcantarillado, debido a que las descargas pueden deteriorar prematuramente las tuberías y los colectores.

Asimismo, se planteó la importancia de homologar los criterios de regulación y supervisión entre el estado y los municipios, con el propósito de mejorar el control de las descargas y fortalecer la protección de los recursos hídricos.