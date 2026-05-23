Concacaf W Champions Cup: América es campeón tras remontar a Washington Spirit en la final

América y Washington Spirit se enfrentaron esta noche en el Estadio Hidalgo por la final de la Concacaf W Champions Cup 2026, un duelo que llegó con ambos equipos en plena forma. Las Águilas, campeonas del Clausura y recién clasificadas tras el 4‑1 sobre Gotham; el Spirit, sólido tras eliminar 1‑0 a Pachuca. Con el título continental y el boleto al primer Mundial de Clubes femenil en juego, el partido arrancó con la presión y el filo propios de una definición grande.

Primer Tiempo

El primer tiempo comenzó con un América intenso y vertical. Al 23’, Aylin Aviléz abrió el marcador tras asistencia de Scarlett Camberos, aprovechando un desajuste defensivo. Cinco minutos después, Geyse Ferreira amplió la ventaja con una jugada individual que dejó sin opciones a la zaga estadounidense. Washington reaccionó al 31’ con un disparo lejano de Sofía Cantore, que recortó la diferencia y cambió el ritmo del encuentro.

El cierre de la primera mitad fue físico, con aproximaciones de Camberos, presión alta del Spirit y dos amonestaciones que reflejaron la tensión del duelo. Antes del descanso, América buscó recuperar el control por las bandas, mientras Washington insistió con disparos desde fuera del área y transiciones rápidas. El 2‑1 parcial dejó un partido abierto, con ambas porteras exigidas y un ritmo propio de final.

Segundo Tiempo

El segundo tiempo arrancó con un golpe inmediato: al 47’, Rosemonde Kouassi empató el partido con una definición por encima de Velasco tras una jugada colectiva . El Spirit tomó impulso y al 59’ la misma Kouassi firmó su doblete con un disparo cruzado que completó la voltereta momentánea . América respondió al 62’: un balón suelto tras error de la portera permitió que Geyse presionara, robara y empujara para el 3‑3, devolviendo aire al equipo de Villacampa.

El tramo final fue totalmente azulcrema. Con líneas adelantadas y profundidad por derecha, América sometió al Spirit, que intentó resistir con transiciones largas y disparos que exigieron a Velasco. Al 79’, Irene Guerrero apareció desde segunda línea para definir pegado al poste y firmar el 4‑3, completando la remontada.

Washington buscó el empate con centros y un intento de Wiesner que salió desviado, pero América aprovechó esos espacios en la última jugada y Scarlett Camberos selló el 5‑3 en tiempo agregado tras un contragolpe que la dejó mano a mano, cerrando una final de vértigo y asegurando el título continental para las Águilas.