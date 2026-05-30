Deportes

Concachampions

Concachampions: ¡Toluca campeón! Los Diablos repiten la hazaña y ganan ante Tigres en penales

En un duelo cerrado, disputado y con pocas concesiones, los Diablos Rojos lograron mantener la calma en el momento decisivo para levantar el título regional.

FOTO: INSTAGRAM | @tolucafc

FOTO: INSTAGRAM | @tolucafc

EMILIO BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Toluca se proclamó campeón de la Concachampions 2026 tras imponerse a Tigres en una final intensa que se definió desde el punto penal, en una noche cargada de emociones en el Estadio Nemesio Diez. 

El encuentro reflejó la paridad entre dos de los equipos más competitivos de la Liga MX, que llevaron el partido al límite. Durante el tiempo regular, ambos conjuntos generaron oportunidades, pero la falta de contundencia y las intervenciones defensivas mantuvieron el marcador sin una diferencia clara, obligando a definir todo en la tanda definitiva.

Tiempo extra y penales

En la primera parte del tiempo complementario, Jorge Díaz adelantaría a los Diablos Rojos y explotaría todo el Nemesio Diez por la euforia tras una gran asistencia por parte de Fernando Arce. Sin embargo la sonrisa les duraría poco pues al entrar en calor, los Tigres callaron todo el estadio con el gol de Joaquim al '104.

En la tanda de penales cardiaca en donde ambos equipos fallaron, se decidiría en muerte súbita, donde Luis García se colocó la capa de héroe para tapar el disparo de Juan Purata y así, colocar al Toluca en el Mundial de Clubes 2029.

Mohamed, el arquitecto de un Toluca campeón


Antonio “Turco” Mohamed volvió a demostrar su capacidad en finales importantes al guiar a Toluca hacia un nuevo título internacional. Su equipo mostró orden, carácter y una identidad clara a lo largo del torneo, elementos que terminaron siendo clave para imponerse en un escenario de máxima presión.


Bajo su dirección, Toluca no solo apostó por el talento ofensivo, sino también por una estructura sólida que le permitió competir de tú a tú contra un rival con experiencia en este tipo de instancias. El campeonato también representa la consolidación de un proyecto que priorizó el torneo internacional desde etapas tempranas.


Un título que trasciende fronteras


Más allá del trofeo, la victoria de Toluca le otorga un lugar en futuras competencias internacionales, incluyendo torneos organizados por FIFA, lo que eleva aún más el valor del campeonato conseguido.


Para el club escarlata, este triunfo no solo rompe una sequía en la región, sino que reafirma el dominio de los equipos mexicanos en la Concacaf. En una final completamente mexicana, Toluca volvió a demostrar que su historia sigue creciendo… ahora con un nuevo capítulo escrito desde los once pasos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Toluca tigres resultado Mohammed Concachampions Toluca, Tigres, equipos, campeonato

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas