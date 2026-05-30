Concachampions: ¡Toluca campeón! Los Diablos repiten la hazaña y ganan ante Tigres en penales

Toluca se proclamó campeón de la Concachampions 2026 tras imponerse a Tigres en una final intensa que se definió desde el punto penal, en una noche cargada de emociones en el Estadio Nemesio Diez.

El encuentro reflejó la paridad entre dos de los equipos más competitivos de la Liga MX, que llevaron el partido al límite. Durante el tiempo regular, ambos conjuntos generaron oportunidades, pero la falta de contundencia y las intervenciones defensivas mantuvieron el marcador sin una diferencia clara, obligando a definir todo en la tanda definitiva.

Tiempo extra y penales

En la primera parte del tiempo complementario, Jorge Díaz adelantaría a los Diablos Rojos y explotaría todo el Nemesio Diez por la euforia tras una gran asistencia por parte de Fernando Arce. Sin embargo la sonrisa les duraría poco pues al entrar en calor, los Tigres callaron todo el estadio con el gol de Joaquim al '104.

En la tanda de penales cardiaca en donde ambos equipos fallaron, se decidiría en muerte súbita, donde Luis García se colocó la capa de héroe para tapar el disparo de Juan Purata y así, colocar al Toluca en el Mundial de Clubes 2029.

Mohamed, el arquitecto de un Toluca campeón

Antonio “Turco” Mohamed volvió a demostrar su capacidad en finales importantes al guiar a Toluca hacia un nuevo título internacional. Su equipo mostró orden, carácter y una identidad clara a lo largo del torneo, elementos que terminaron siendo clave para imponerse en un escenario de máxima presión.

Bajo su dirección, Toluca no solo apostó por el talento ofensivo, sino también por una estructura sólida que le permitió competir de tú a tú contra un rival con experiencia en este tipo de instancias. El campeonato también representa la consolidación de un proyecto que priorizó el torneo internacional desde etapas tempranas.

Un título que trasciende fronteras

Más allá del trofeo, la victoria de Toluca le otorga un lugar en futuras competencias internacionales, incluyendo torneos organizados por FIFA, lo que eleva aún más el valor del campeonato conseguido.

Para el club escarlata, este triunfo no solo rompe una sequía en la región, sino que reafirma el dominio de los equipos mexicanos en la Concacaf. En una final completamente mexicana, Toluca volvió a demostrar que su historia sigue creciendo… ahora con un nuevo capítulo escrito desde los once pasos.