Concluye Conagua redes troncales de Agua Saludable para La Laguna

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) concluyó las redes troncales del proyecto Agua Saludable para La Laguna en nueve municipios de Durango y Coahuila, con lo que avanza la infraestructura prevista para sustituir el suministro de agua de pozos con altos niveles de arsénico por agua superficial del río Nazas.

Las obras corresponden a Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, en Durango, así como Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Viesca, en Coahuila y forman parte del proyecto que busca garantizar el abasto de agua apta para consumo humano a una población estimada en un millón 860 mil habitantes hasta el año 2045.

De acuerdo con la Conagua, el sistema tendrá capacidad para suministrar hasta 200 millones de metros cúbicos de agua y entregará el líquido en bloque en 45 sitios distribuidos entre ambos estados.

A partir de estos puntos, la distribución del agua al interior de las localidades corresponde a los organismos operadores municipales, conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución.

El proyecto Agua Saludable para La Laguna busca atender uno de los principales problemas de abastecimiento de la región: la presencia de arsénico en las aguas subterráneas utilizadas para el suministro público.

Con la infraestructura construida, el objetivo es reducir progresivamente la dependencia de los pozos y aprovechar el agua superficial proveniente del río Nazas como fuente de abastecimiento para los municipios de la Comarca Lagunera.

La obra forma parte de los proyectos prioritarios del Gobierno federal y representa un avance en el compromiso de mejorar la calidad del agua que reciben los habitantes de esta región de Durango y Coahuila.