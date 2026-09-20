Concluye el torneo Cuadrangular Patrio del futbol infantil con nuevos campeones en Durango

Con la definición de los campeones en cuatro categorías por edad, concluyó el torneo infantil de futbol denominado Cuadrangular Patrio, certamen disputado durante dos jornadas en la cancha Misión Esperanza. La competencia albergó a decenas de menores distribuidos en equipos que abarcaron desde el nivel preescolar hasta el sexto grado de educación primaria.

El torneo fue organizado por la academia Cantera de Campeones, bajo la dirección de Alejandro Manzanera. La actividad futbolística se desarrolló mediante un sistema de competencia ajustado a las distintas etapas de formación infantil, en el que cada escuadra disputó sus correspondientes encuentros de fase regular e instancias finales a lo largo de dos días continuos.

Destacaron con talento

En los resultados deportivos correspondientes a la categoría de Preescolar, el equipo Diablitos se adjudicó el primer lugar del certamen. El segundo puesto fue para la escuadra de Cantera, mientras que la representación de Dikaba finalizó en la tercera posición y el conjunto de Guerreros terminó ubicado en el cuarto sitio del cuadro final.

Dentro de la división de primer y segundo grado de primaria, la plantilla de Dikaba obtuvo el campeonato tras liderar la tabla de rendimiento. El conjunto de Rebaño Chivas alcanzó la segunda posición, en tanto que las escuadras de Guerreros y Gallos completaron el orden definitivo al situarse en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Lograron mostrarse ante el público

La competencia reservada para los alumnos de tercer y cuarto grado de primaria concluyó con el triunfo del equipo Gallos en el sitio de honor. La escuadra de Dikaba ocupó el segundo escalón del podio, mientras que el representativo de Guerreros se colocó en la tercera casilla y Cantera cerró la tabla en el cuarto puesto.

Por último, en la categoría correspondiente a quinto y sexto grado de primaria, el plantel de Guerreros amarró la primera posición del torneo. La escuadra de Cantera finalizó como subcampeona, Gallos se adueñó del tercer puesto y Toros culminó la participación en el cuarto peldaño.