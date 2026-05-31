Concluye en Durango periodo ordinario con reformas, nuevas leyes y acuerdos legislativos

El Congreso del Estado concluyó este domingo el segundo periodo ordinario de sesiones tras aprobar una serie de reformas, nuevas leyes y modificaciones al marco jurídico estatal en temas relacionados con salud, salud mental, desarrollo urbano, vivienda, procesos electorales, programas sociales e inversión pública.

Durante la sesión de clausura, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Vázquez Chacón, destacó que los trabajos legislativos se desarrollaron mediante acuerdos y consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo. Señaló que el periodo se caracterizó por el diálogo y la construcción de coincidencias para impulsar iniciativas orientadas a atender necesidades de la población duranguense.

La legisladora consideró que los resultados alcanzados permitieron fortalecer el marco normativo estatal y avanzar en temas vinculados con el desarrollo social y económico de la entidad. Asimismo, destacó que los debates e iniciativas reflejaron la pluralidad política existente en el Congreso y la búsqueda de acuerdos en asuntos de interés público.

Por su parte, la Junta de Gobierno y Coordinación Política realizó un balance de los trabajos legislativos y afirmó que los acuerdos alcanzados entre las diferentes fracciones parlamentarias permitieron concretar reformas consideradas relevantes para Durango. Indicó que diversos asuntos fueron aprobados por unanimidad, resultado de la coordinación entre los grupos legislativos.

Entre los principales temas abordados durante el periodo, destacaron las armonizaciones constitucionales derivadas de reformas federales, así como modificaciones en materia electoral encaminadas a optimizar el desarrollo de las campañas y el uso de recursos públicos. También mencionó reformas relacionadas con salud, salud mental, desarrollo urbano, vivienda y programas sociales.

Además de que durante este periodo también se impulsaron acciones para fortalecer las finanzas municipales mediante la aprobación de presupuestos y medidas orientadas a mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos locales, con el objetivo de respaldar proyectos y obras en beneficio de la población.