Concluyen obras periféricas de la Presa Tunal II; avanza canal de desvío

En el avance de la obra de la presa Tunal II, la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, informó que las obras periféricas, que son las que dan soporte a las acciones principales, ya se encuentran terminadas.

El proyecto está contemplado para concluirse durante el primer semestre de 2028 y, de acuerdo con los tiempos programados para cada etapa, se han estado cumpliendo los plazos establecidos.

El titular de Conagua, Roberto Delgado Gallegos, confirmó que cada semana se revisan los avances del proyecto, por lo que pueden confirmar que se concluyeron las obras periféricas, como el desplante y el levantamiento de la cortina.

“Ahorita estamos al cien por ciento enfocados en el canal de desvío, la obra de desvío del cauce, que estimamos aproximadamente para el 15 de agosto que pueda quedar concluida”, expresó.

Sobre estos trabajos, detalló que se desarrollarán tres ductos de 10 metros de alto por 5 metros de ancho, los cuales se construirán directamente en el lugar con concreto estructural reforzado.

“Nos dice la empresa constructora que más o menos para el día 15 de agosto, esperemos que las precipitaciones, que cada vez son más fuertes, no nos impidan, como no lo han hecho hasta el momento, continuar con la obra”.

El funcionario explicó que otra cuestión importante para la construcción de la cortina son las dos plantas de concreto compactado con rodillo, que entre las dos producirán 3 mil 500 toneladas de concreto diariamente, las cuales serán trasladadas mediante bandas transportadoras.

“Una vez que ya iniciemos con el vaciado del concreto, estimamos aproximadamente 500 días para poder levantar toda la cortina, pero hasta ahorita vamos bien, vamos de acuerdo con el calendario, con la normalidad que el proyecto tenía programada” puntualizó.