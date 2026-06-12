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Concluyeron sus estudios 145 estudiantes de la Famen

Los egresados continuarán su desarrollo en distintos espacios de formación y servicio.

Concluyeron sus estudios 145 estudiantes de la Famen

Concluyeron sus estudios 145 estudiantes de la Famen

SAÚL MALDONADO
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Un total de 115 estudiantes de la Facultad de Medicina y Nutrición recibieron su Entrega de Cartas de egreso como Médico Cirujano y 30 de la Licenciatura en Nutrición, quienes concluyeron esta etapa académica de formación profesional.

María del Carmen Rojas García, directora de la Facultad, destacó que esta generación enfrentó importantes desafíos académicos y personales, demostrando vocación, responsabilidad y compromiso.

La ceremonia incluyó también el reconocimiento a los estudiantes con los mejores promedios de ambas generaciones, destacando su desempeño académico y dedicación a lo largo de su trayectoria universitaria.

La entrega de cartas de egreso marca el cierre de una etapa de preparación y el inicio de nuevos retos profesionales para los futuros médicos cirujanos y nutriólogos, quienes continuarán su desarrollo en distintos espacios de formación y servicio en beneficio de la sociedad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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