Concluyeron sus estudios 145 estudiantes de la Famen

Un total de 115 estudiantes de la Facultad de Medicina y Nutrición recibieron su Entrega de Cartas de egreso como Médico Cirujano y 30 de la Licenciatura en Nutrición, quienes concluyeron esta etapa académica de formación profesional.

María del Carmen Rojas García, directora de la Facultad, destacó que esta generación enfrentó importantes desafíos académicos y personales, demostrando vocación, responsabilidad y compromiso.

La ceremonia incluyó también el reconocimiento a los estudiantes con los mejores promedios de ambas generaciones, destacando su desempeño académico y dedicación a lo largo de su trayectoria universitaria.

La entrega de cartas de egreso marca el cierre de una etapa de preparación y el inicio de nuevos retos profesionales para los futuros médicos cirujanos y nutriólogos, quienes continuarán su desarrollo en distintos espacios de formación y servicio en beneficio de la sociedad.