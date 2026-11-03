Condenan a más de nueve años de prisión a responsable de pederastia en Durango

Sergio Andrés Estrada Gallegos fue sentenciado a nueve años, siete meses y seis días de prisión por el delito de pederastia agravada, cometido contra una adolescente en Durango. Además, deberá pagar una multa de 36 mil 101 pesos.

Según informó este martes la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en febrero del 2025, cuando Estrada Gallegos realizó actos de carácter sexual contra la víctima, en un asentamiento de la entidad.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento, quien resolvió el caso en procedimiento abreviado, en el que el Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes presentó las pruebas que sustentaron la responsabilidad penal del acusado.