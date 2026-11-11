Conductor avienta a motociclista y se 'arreglan' por 250 pesos; después lo buscó para pedirle más

Un accidente vial ocurrido durante la mañana del martes 10 de noviembre, en la ciudad de Durango, terminó provocando una discusión entre los involucrados, luego de que un motociclista, quien presuntamente había aceptado 250 pesos para cubrir gastos de medicamentos, regresara posteriormente a solicitar más dinero, situación que generó el descontento de la esposa del automovilista.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 06:15 horas, sobre la avenida México Triunfo, en el fraccionamiento Villas del Manantial, cerca de una tortillería conocida como De la Torre, donde se presentó un percance vial entre un motociclista y un vehículo, sin que se precisaran las circunstancias que originaron el accidente.

De acuerdo con la información proporcionada por Edgar Alan, de 31 años de edad, tras el incidente se entregaron 250 pesos al motociclista para la compra de medicamentos, cantidad con la que ambas partes presuntamente habían acordado dar por solucionado el asunto relacionado con las lesiones derivadas del percance.

Sin embargo, posteriormente el motociclista regresó para solicitar una cantidad adicional de dinero, lo que provocó el malestar de la esposa del automovilista, quien comenzó a discutir por la nueva exigencia económica.

La situación generó un reporte por una persona agresiva, motivo por el cual elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para atender el conflicto.

Al arribar, los agentes preventivos entrevistaron a Edgar Alan, quien explicó lo sucedido y señaló que el desacuerdo surgió después de que el motociclista solicitara más dinero pese al arreglo inicial.

Finalmente, los policías orientaron a las partes involucradas para que acudieran ante la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar las denuncias correspondientes, sin que se reportaran personas detenidas ni objetos asegurados.