Conductor carga gasolina y huye sin pagar; sería el mismo que asaltó a joven horas antes

La mañana de este viernes se registró un robo sin violencia en una gasolinera ubicada sobre el bulevar Domingo Arrieta, en la capital duranguense, luego de que un automovilista cargara combustible y escapara sin realizar el pago correspondiente.

El reporte fue realizado alrededor de las 07:00 horas por personal de la estación de servicio ubicada en el fraccionamiento Haciendas del Campestre, a la altura de la avenida Las Haciendas.

De acuerdo con la versión proporcionada por Irene, empleada del establecimiento, el conductor arribó a bordo de un automóvil de la marca Mazda, línea 3 color rojo y solicitó inicialmente una carga de gasolina roja por 800 pesos.

Sin embargo, momentos después pidió cambiar el combustible por gasolina verde y reducir la carga a 700 pesos, además de cuestionar si el cambio afectaría el funcionamiento del vehículo.

La trabajadora señaló que una vez concluido el suministro y cerrado el tanque, el conductor aceleró y huyó del lugar sin efectuar el pago, tomando rumbo hacia el sector de la SEP.

El presunto responsable fue descrito como un hombre joven, de barba cerrada y cabello negro, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su localización o detención.

Se cree que es el mismo vehículo y sujeto que la madrugada anterior asaltó con violencia a un joven de 20 años de edad, en las inmediaciones de la colonia Campo Alegre.

Elementos de la Unidad de Investigación tomaron conocimiento de los hechos y orientaron a la parte afectada para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias correspondientes.