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ACCIDENTE

Conductor ebrio choca contra auto estacionado y termina volcado en la colonia Azcapotzalco

Según el reporte preliminar de Vialidad, el conductor presentaba estado de ebriedad.

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REDACCIÓN WEB
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Un aparatoso accidente se registró la noche del sábado en la colonia Azcapotzalco, donde un conductor presuntamente ebrio chocó contra un vehículo estacionado y terminó volcado.

El percance ocurrió alrededor de las 22:25 horas sobre la calle Prolongación Lázaro Cárdenas, entre Huitzilopochtli y Tlatelolco.

De acuerdo con la información recabada, Mario F. O., de 61 años, circulaba a bordo de un Volkswagen Golf blanco cuando perdió el control y se impactó contra un Hyundai Grand i10 negro que se encontraba estacionado.

Tras el choque, el Golf terminó volcado sobre la vialidad, lo que generó la movilización de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, agentes de Vialidad y paramédicos de la Cruz Roja.

Conductor rechazó ser trasladado


Los socorristas valoraron al automovilista y le ofrecieron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, decidió permanecer en el lugar y firmó la negativa correspondiente.


Según el reporte preliminar de Vialidad, el conductor presentaba estado de ebriedad, por lo que quedó a disposición de la autoridad para determinar su situación legal.


El accidente dejó daños materiales en ambos vehículos. Los agentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Accidente Volcadura volcado, conductor, terminó, estacionado

               

                
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