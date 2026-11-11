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ACCIDENTES

Conductor en segundo grado de ebriedad omite señal de alto y choca contra auto en Barrio de Analco

Ambos vehículos fueron retirados del lugar y trasladados a una pensión de grúas.

Conductor en segundo grado de ebriedad omite señal de alto y choca contra auto en Barrio de Analco

Conductor en segundo grado de ebriedad omite señal de alto y choca contra auto en Barrio de Analco

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un accidente vial provocado por no respetar una señal de alto se registró en calles del Barrio de Analco, en la ciudad de Durango, donde dos automóviles terminaron con daños materiales, mientras que uno de los conductores fue detectado en segundo grado de ebriedad, de acuerdo con la valoración médica practicada por las autoridades.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Juan E. García y Luna, donde participó un automóvil de la marca Nissan, línea Tsuru, de color negro, modelo 2002, conducido por Luis Fernando, de 26 años de edad, quien presuntamente omitió detenerse ante la señal de alto, provocando una colisión con otra unidad que circulaba por el sector.

El segundo vehículo involucrado fue un automóvil de la marca Geely, línea EXZ, de color gris, modelo 2026, conducido por César David, de 41 años de edad. Tras el impacto, ambos automóviles presentaron daños materiales, aunque no se reportaron personas lesionadas que requirieran atención médica.

Durante la intervención de las autoridades de vialidad, se estableció mediante certificado médico que Luis Fernando conducía en segundo grado de ebriedad, circunstancia que quedó asentada en el reporte del accidente. Finalmente, ambos vehículos fueron retirados del lugar y trasladados a una pensión de grúas, mientras se realizan los procedimientos correspondientes para determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Accidentes Durango choque Durango conductor ebrio segundo, daños, señal, grado

               

                
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