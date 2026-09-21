Conductor muere tras caer a un barranco de la carretera Durango-Mezquital

Un hombre perdió la vida luego de sufrir un accidente vial en la carretera Durango-Mezquital, a la altura del kilómetro 38 aproximadamente.

El hecho ocurrió cuando el masculino circulaba a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Explorer y, por causas que aún son investigadas, perdió el control de la unidad, salió de la cinta asfáltica y terminó en el fondo de un barranco.

De manera preliminar se presume que un enjambre de abejas pudo haberse introducido al interior de la cabina de la camioneta, situación que habría provocado que el conductor perdiera el control del volante.

Esta versión será determinada por las autoridades conforme avance la investigación.

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes realizaron la valoración inicial del conductor; sin embargo, ya no encontraron signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Durango.

Posteriormente, personal de esta dependencia, integrado por agentes investigadores, peritos y el Ministerio Público, acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Por disposición del agente del Ministerio Público, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y permanecerá hasta que se logre establecer plenamente su identidad.