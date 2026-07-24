Conductor muere tras chocar contra tráiler en la Gómez Palacio-Jiménez; un pasajero está herido

Un hombre perdió la vida y otro más resultó gravemente lesionado la noche de este jueves, luego de un accidente entre un automóvil y un tractocamión registrado sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura del municipio de Mapimí.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando corporaciones de emergencia fueron alertadas por el sistema C4 sobre un choque en el kilómetro 112 de dicha vía federal. Al arribar al lugar, las autoridades localizaron un automóvil de la marca Nissan, línea Tsuru, modelo 1988, incrustado en la parte trasera de un tractocamión.

En el sitio se confirmó el fallecimiento del conductor del vehículo compacto, un hombre de aproximadamente 60 años de edad que hasta el cierre del reporte permanecía sin identificar. Como señas particulares, vestía camisa a cuadros color café, pantalón de mezclilla azul, era de tez morena clara, complexión delgada y cabello canoso.

En el mismo automóvil viajaba Francisco Rocha Herrera, de 36 años de edad, originario de Matamoros, Coahuila, quien sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica.

La otra unidad involucrada fue un tractocamión Kenworth, modelo 2008, color rojo, conducido por Luis Martín, de 54 años y con domicilio en el municipio de Lerdo. La Guardia Nacional quedó a cargo del aseguramiento del operador y de ambas unidades para el deslinde de responsabilidades.

Del hecho tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense de Lerdo para la práctica de la necropsia de ley y su posterior identificación oficial.

La Guardia Nacional, División Caminos, mantiene las investigaciones para establecer la mecánica del accidente y determinar las causas que originaron el fatal impacto, mientras continúan las diligencias ministeriales correspondientes.