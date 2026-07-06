Conductor pierde el control y cae a una zanja en la carretera Durango-Mazatlán

Un hombre resultó lesionado luego de sufrir un accidente automovilístico la mañana del domingo sobre la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 19, donde la camioneta que conducía terminó fuera de la cinta asfáltica.

El lesionado fue identificado como Juan Antonio Espinoza Valenzuela, de 41 años de edad , quien ingresó alrededor de las 10:00 horas para recibir atención médica a consecuencia de las lesiones sufridas en el percance.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio conductor a las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 07:00 horas de este domingo, cuando circulaba en una camioneta de la marca Jeep, línea Cherokee, de color café, propiedad de un particular para quien presta servicios de traslado de personas.

El hombre explicó que al momento del accidente se registraba una ligera lluvia, lo que provocó que el pavimento estuviera mojado. Esta situación ocasionó que perdiera el control de la unidad, la cual salió del camino y terminó en una zanja a un costado de la carretera.

Tras el percance, el propio conductor realizó una llamada al sistema de emergencias 911 para solicitar ayuda, por lo que al lugar acudieron los cuerpos de auxilio y autoridades federales para brindarle asistencia.

La unidad siniestrada quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron el aseguramiento del vehículo y los procedimientos correspondientes para el retiro de la camioneta.

Personal médico que atendió al conductor determinó que presentó lesiones que no ponen en riesgo su vida, por lo que fue diagnosticado como policontundido y se informó que sería dado de alta tras recibir la atención necesaria.