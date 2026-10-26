Conductor se impacta contra coches de agencia Chrysler, en Durango; hay cuantiosos daños

Un aparatoso accidente vial se registró durante la noche de este domingo 25 de octubre, en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la calle Laureano Roncal, en la zona Centro de la ciudad de Durango, donde el conductor de un automóvil Mazda tipo coupé perdió el control del volante y terminó impactándose contra dos vehículos que se encontraban en exhibición en una agencia automotriz.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automóvil se desplazaba por la avenida 20 de Noviembre cuando repentinamente salió de su trayectoria y se proyectó contra las instalaciones de la agencia Chrysler, donde golpeó un vehículo de la línea Altitude y una camioneta Ram de doble cabina, color blanco, además de ocasionar daños considerables en parte de la estructura del inmueble.

Tras el fuerte impacto, tanto el conductor del Mazda como su acompañante resultaron lesionados, por lo que fue necesaria la intervención de personal de Rescatistas México, cuyos paramédicos les brindaron los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron al Hospital General 450 para recibir atención médica y determinar la gravedad de sus lesiones.

Según la versión proporcionada por el propio conductor, el accidente ocurrió cuando otro automovilista presuntamente le cerró el paso de manera imprudente, situación que lo obligó a realizar un volantazo para evitar una colisión; sin embargo, perdió el control de su unidad y terminó contra la agencia. El vehículo que supuestamente provocó la maniobra continuó su marcha y se retiró del lugar.

El conductor del Mazda quedó en calidad de detenido mientras recibe atención médica, en tanto las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. Los daños materiales fueron considerables, tanto en las unidades afectadas como en las instalaciones de la agencia automotriz.