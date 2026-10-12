Conductor vuelca en carretera de Rodeo al tratar de esquivar un bache

Un hombre resultó lesionado luego de sufrir una volcadura cuando circulaba por la carretera de San Juan del Río hacia Rodeo, Durango, durante la tarde del domingo 11 de octubre.

El lesionado fue identificado como Néstor Carlos López Reyes , quien ingresó al área de Urgencias del Hospital del ISSSTE, en la ciudad de Durango, alrededor de las 21:15 horas, para recibir atención médica tras el accidente.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el percance ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas, cuando el afectado conducía una camioneta de la marca JAC, modelo 2024, de color gris, con destino al municipio de Rodeo.

Según la declaración del conductor ante elementos de la Policía Investigadora de Delitos, al llegar a las conocidas curvas de Rodeo, cerca del entronque hacia López Rayón, intentó esquivar un bache que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

Sin embargo, durante la maniobra perdió el control de la unidad, lo que provocó que saliera del camino y terminara dando varias volteretas, hasta quedar lesionado en el lugar de los hechos.

Tras el accidente, una ambulancia del municipio de Rodeo acudió para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladó a Néstor Carlos a las instalaciones del ISSSTE, donde quedó bajo valoración del personal médico.

El diagnóstico inicial fue de policontusiones. Por su parte, las autoridades tomaron conocimiento del caso para dar seguimiento a las circunstancias en que ocurrió la volcadura, sin que hasta el momento se reportaran mayores detalles sobre los daños materiales ocasionados.