Conductora es señalada como presunta culpable de accidente que dejó un fallecido

Un accidente ocurrido en Guadalajara, Jalisco, terminó con la muerte de un joven motociclista de 19 años y colocó bajo investigación a una conocida conductora de televisión, luego de que las autoridades realizaran diferentes peritajes para determinar cómo ocurrió el impacto.

Los hechos se registraron durante la madrugada del jueves 17 de septiembre en el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta , cerca de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara.

¿Quién es la conductora involucrada?

La persona señalada es Michelle, presentadora del pronóstico del tiempo en N+ Guadalajara. De acuerdo con medios locales, la comunicadora se dirigía a su centro de trabajo cuando ocurrió el accidente y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollaban las investigaciones.

La víctima fue identificada como Jostin Santamaría, de 19 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta. El joven falleció en el lugar debido a las lesiones derivadas del choque.

En los primeros días posteriores al accidente circularon distintas versiones sobre la mecánica de los hechos, por lo que la Fiscalía de Jalisco solicitó un dictamen de causalidad vial para establecer qué conductor tenía el derecho de paso en el cruce.

¿Qué fue lo que pasó?

Los resultados de los peritajes determinaron que Michelle habría ingresado al cruce sin respetar la señal del semáforo en rojo , lo que derivó en el impacto contra la motocicleta de Santamaría. Con base en dicho análisis, la Fiscalía de Jalisco atribuyó a la conductora la responsabilidad vial del percance.

El caso es investigado bajo la figura de homicidio culposo, es decir, una muerte causada sin intención directa, pero derivada presuntamente de una conducta imprudente o negligente. Hasta el momento, la información pública se refiere a la responsabilidad determinada mediante los peritajes y al desarrollo de la investigación ministerial.

El caso ha generado atención principalmente en Guadalajara debido a la participación de una figura de la televisión local y a la muerte de un joven de 19 años, mientras las autoridades continúan con el proceso derivado del dictamen que estableció la mecánica del choque.