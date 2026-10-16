Conductora se queda dormida y provoca choque múltiple frente al HG450

Tres mujeres resultaron lesionadas durante la mañana del jueves 15 de octubre, luego de verse involucradas en un accidente vial múltiple registrado sobre el bulevar José María Patoni, justo frente al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, donde participaron dos camionetas particulares y un camión de volteo.

El percance ocurrió aproximadamente a las 07:15 horas, cuando Brenda, de 47 años de edad, circulaba de oriente a poniente a bordo de una camioneta de la marca Mazda, línea CX-30, modelo 2024, color blanco ostión, sobre la mencionada vialidad.

De acuerdo con la declaración de la propia conductora, durante la noche anterior había ingerido medicamento para dormir, por lo que, mientras manejaba, comenzó a sentir somnolencia, situación que presuntamente provocó que perdiera la atención sobre el camino y terminara impactando a otra unidad.

Fue así como la camioneta Mazda golpeó en la parte posterior derecha a una de la marca Nissan, linea X-Trail, color gris, conducida por Alicia, de 75 años de edad, quien también circulaba por el bulevar José María Patoni al momento del accidente.

Debido a la fuerza del primer impacto, la camioneta Mazda cambió de trayectoria y terminó chocando contra un camión de volteo que se encontraba en la zona, lo que provocó un segundo impacto y dejó como saldo a tres mujeres lesionadas, además de daños materiales en las unidades involucradas.

Personas que transitaban por el lugar auxiliaron a las afectadas y facilitaron su traslado al Hospital General 450, donde aproximadamente a las 09:00 horas se reportó el ingreso de Brenda, Alicia y una tercera mujer identificada como Abril Medina Alonso, de 39 años de edad, quienes fueron valoradas por personal médico.

De acuerdo con los diagnósticos iniciales, las tres mujeres presentaron lesiones por múltiples golpes, por lo que Abril recibió el alta médica tras su valoración, mientras que las otras dos permanecieron bajo atención hospitalaria.

Del accidente tomaron conocimiento las autoridades correspondientes, quienes deberán establecer las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades.