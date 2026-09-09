Condusef advierte sobre enlaces que llegan por SMS, ¿por qué? esto explica

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte a los usuarios que no deben abrir enlaces recibidos a través de SMS, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales u otros servicios de mensajería, por seguridad.

Alerta por aplicaciones

La alerta que emite el organismo también se relaciona con la descarga de aplicaciones, debido a que estos enlaces pueden dirigir a sitios fraudulentos en los que se solicita instalar aplicaciones que, una vez descargadas en el dispositivo, pueden utilizarse para robar información personal.

El problema es que esos datos personales y financieros pueden ser utilizados para cometer operaciones fraudulentas, lo que podría provocar al titular un daño patrimonial o de cualquier otro tipo.

Aunque los enlaces aparenten provenir de un banco o de alguna institución financiera, se recomienda no descargar ninguna aplicación a través de ellos.

La recomendación de seguridad es descargar aplicaciones únicamente desde tiendas o páginas oficiales, como Google Play o App Store. En el caso de las aplicaciones financieras, es necesario verificar que correspondan a la página oficial de la institución.

En los casos en que ya se haya descargado una aplicación sospechosa que aparente pertenecer a una institución bancaria, se recomienda comunicarse directamente con la entidad financiera o utilizar sus canales oficiales de orientación para tomar las medidas de seguridad correspondientes.