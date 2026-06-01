Condusef alerta por suplantación de identidad de 10 instituciones financieras

​La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que, durante abril de este año, 10 instituciones financieras denunciaron la suplantación de su identidad con el objetivo de afectar a los usuarios.

Estas 10 entidades están debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y ya han notificado formalmente la situación a la autoridad competente.

De acuerdo con los reportes, presuntas personas físicas o "empresas" buscan engañar y afectar económicamente a quienes requieren un crédito, utilizando de manera indebida el nombre, logotipo o denominación de las instituciones a través de medios de comunicación impresos y digitales.

Para aparentar autenticidad, los estafadores utilizan sin autorización los nombres comerciales, denominaciones sociales y logotipos de las instituciones legítimas , realizando modificaciones mínimas en letras, colores o formas.

Esta práctica se presenta tanto en medios físicos (como folletos) como en plataformas digitales, incluyendo páginas de internet, redes sociales y aplicaciones móviles.

¿Cómo operan los estafadores?

El modus operandi consiste en contactar a las víctimas a través de correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería como WhatsApp para solicitarles datos personales, lo que pone en riesgo su información sensible.

Posteriormente, solicitan dinero en efectivo o depósitos a cuentas bancarias que no pertenecen a la institución financiera suplantada, sino a particulares o empresas ajenas.

Estos pagos se exigen bajo el supuesto concepto de gestión del crédito, pago de mensualidades adelantadas, gastos de apertura o fianzas en garantía.

Generalmente, los delincuentes piden alrededor del 10 por ciento del monto total del crédito solicitado, con cantidades que van desde los mil hasta los 200 mil pesos.

Una vez que reciben el dinero, desaparecen, dejando a las víctimas sin el crédito y sin la posibilidad de recuperar sus recursos.

Piden tener cuidado

​Ante esta situación, la Condusef pide a los ciudadanos tomar precauciones. Si se recibe una llamada, mensaje de texto o correo electrónico informando sobre un cargo no reconocido, se recomienda cortar la comunicación de inmediato y evitar ingresar a cualquier enlace o dirección web que les proporcionen.

La institución recordó que las entidades financieras legítimas nunca llaman para pedir que se ingrese a una liga ni solicitan datos personales por estos medios.