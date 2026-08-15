Condusef Durango recomienda pensar bien antes de firmar como aval, ¿por qué?

Firmar como aval con un conocido o familiar que adquiere un crédito bancario trae más responsabilidades de las que se piensa, sobre todo si el financiamiento no sé paga por la persona que lo solicitó, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte a los usuarios pensar bien antes de tomar esa decisión.

El titular Condusef en Durango, Mario Alvidrez Cordero, manifestó que es necesario tener mucho cuidado al momento de firmar como aval de una persona, sobre todo porque de no pagar, la persona puede ser demandada.

“Los avales sí están legitimados para que los acreedores les cobren toda vez que el compromiso es como si fuera el titular. El aval y el titular están en la misma condición”, explicó.

En caso de que el deudor principal no cumpla con su responsabilidad de pago, el aval sí está obligado a pagar. Si no paga, le pueden embargar, porque existe una firma de compromiso.

Precisó que incluso puede ser demandado únicamente el aval, sin que se demande al titular, o pueden ser demandados ambos, pero el acreedor es el que elige la forma en que demanda, por eso hay que tener mucho cuidado.

CRÉDITOS GRUPALES

En el caso de los créditos grupales, que son llamados solidarios entre los integrantes, cuando uno no paga, los demás tienen que liquidar el crédito, afirmó que la afectación también se reporta al Buró de Crédito, incluso si se incurre en mora.

“Si se va a solicitar un crédito grupal, es necesario que sí tengan la precaución los integrantes del grupo de que sean personas de su entera confianza para no incurrir en alguna situación de desfase en pagos, porque la afectación es en el Buró y después esto le impide tener acceso a créditos”.

¿EN QUÉ SITUACIÓN SÍ SE PUEDE PONER QUEJA?

En el caso de cobros extremos contra personas que no son titulares de los créditos, como menores de edad o adultos mayores, se puede presentar una queja.

Si una persona considera que se le realizó un cobro indebido sin tener relación con la deuda, puede ingresar al portal de la Condusef y buscar el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), que es un portal para denunciar cobranza extrema o indebida, ya sea de instituciones financieras o despachos de cobranza.

En el caso de la actuación de algunas financieras en la ciudad, dijo que se han presentado algunas quejas, pero son mínimas.

“Aquí en Durango, la verdad es que son pocas. Sí hemos tenido algunas que buscamos nosotros resolverlas, porque la situación que nos exponen los usuarios sí es dramática. Entonces nosotros, afortunadamente, hemos implementado una buena comunicación con las instituciones financieras y hemos estado apoyando bien a los usuarios”, puntualizó.