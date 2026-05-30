Condusef llama a evitar ser víctimas de los 'talladores' en Durango

Tanto los adultos mayores como la población en general deben tener especial cuidado con sus tarjetas de crédito y débito, evitando perderlas de vista para prevenir su uso indebido por terceros, situación que puede afectar su economía e historial crediticio.

Los llamados “talladores” de tarjetas se acercan a las personas bajo cualquier pretexto y aprovechan cualquier oportunidad para cambiarles el plástico. En algunos casos, incluso les indican que es necesario “tallar” la tarjeta para realizar una operación, explicó Mario Alberto Alvídrez Cordero, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Durango.

Por ello, la principal recomendación es no perder de vista las tarjetas bancarias, ya que se trata de una modalidad de fraude común, especialmente contra personas adultas mayores que no saben realizar operaciones en los cajeros automáticos.

Asimismo, advirtió que no se deben proporcionar las tarjetas a otras personas. En el caso de adultos mayores o usuarios que no saben utilizar los cajeros, recomendó no solicitar ayuda a desconocidos y acudir acompañados por una persona de confianza.

BANDAS FORÁNEAS

La forma de operar de estos delincuentes consiste en permanecer cerca de los cajeros automáticos, principalmente en temporadas vacacionales de diciembre o a finales de año cuando muchas personas reciben el pago de su aguinaldo u otras prestaciones.

“Las bandas llegan a la ciudad, andan de ciudad en ciudad o incluso viajan internacionalmente”, destacó Alvídrez Cordero.

Indicó que es durante diciembre cuando se registra una mayor incidencia de este tipo de fraudes, llegando a presentarse hasta tres o cuatro casos por día. En algunas ocasiones, dependiendo del historial del cliente con la institución financiera, es posible revertir la operación.

“Los bancos consideran mucho el historial del usuario con la institución. Si son buenos clientes desde hace años, en algunos casos se les bonifica la cantidad afectada; ese tipo de resoluciones es común por parte de las instituciones financieras”, explicó.

Sin embargo, señaló que cuando el banco detecta que la operación se realizó utilizando correctamente la clave o NIP del usuario, resulta mucho más difícil revertir el cargo.