Condusef: ¿Recibiste una llamada sospechosa? Así puedes consultar y reportar números de fraude

Ante la evolución de los fraudes telefónicos, en que los delincuentes recurren a distintas técnicas para influir en las decisiones de las personas haciéndose pasar por instituciones financieras, autoridades fiscales, comercios o proveedores de servicios, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llamó a la población a tomar medidas para evitar ser víctima de este tipo de delitos.

Las llamadas fraudulentas suelen alertar sobre supuestos cargos no reconocidos, reembolsos, sanciones, bloqueos de cuentas o problemas con trámites y compras, con el objetivo de engañar a las personas y obtener información confidencial que posteriormente puede ser utilizada para cometer otros delitos.

Quienes reciban llamadas de números sospechosos pueden ingresar al portal oficial de la Condusef, específicamente en el sitio web https://herramientaconsultayreporta.condusef.gob.mx/consultar-numero, para consultar si esos números ya fueron reportados y, en su caso, registrar nuevas llamadas fraudulentas, lo que también contribuye a proteger a otros usuarios.

En el portal, cualquier persona puede verificar si un número telefónico ha sido señalado previamente por otros usuarios como sospechoso, así como registrar aquellos desde los cuales haya recibido llamadas o mensajes con posibles intentos de fraude.

La Condusef informó que, de enero a abril de 2026, recibió 27 mil 862 reclamaciones, de las cuales el 37.5 por ciento estuvieron relacionadas con un posible fraude. De ese total, el 54.7 por ciento correspondió a la banca múltiple.

La dependencia recomienda no compartir datos personales como el NIP, contraseñas, claves de acceso o códigos de verificación. Además, recuerda que las instituciones bancarias no solicitan contraseñas, tokens ni códigos de seguridad por teléfono.

Asimismo, exhorta a no realizar transferencias ni depósitos por instrucciones recibidas durante una llamada telefónica y, ante cualquier duda, colgar de inmediato y comunicarse directamente con la institución financiera mediante sus canales oficiales.

Con estas acciones, la Condusef busca que la población cuente con información oportuna para identificar señales de alerta y evitar caer en engaños que puedan poner en riesgo su patrimonio.