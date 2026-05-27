Conference League: ¡CAMPEÓN! Crystal Palace vence a Rayo Vallecano y logra histórico título

En un encuentro histórico disputado en el Red Bull Arena de Leipzig, el Crystal Palace y el Rayo Vallecano se vieron las caras para definir al campeón de la final de la UEFA Conference League 2025/2026. Ambos conjuntos llegaron a este duelo decisivo buscando la primera gloria europea de sus historias; los ingleses tras ser reubicados en esta competencia pese a haberse coronado en la FA Cup, y los de Vallecas con la ilusión de culminar una campaña internacional de ensueño.

Primer Tiempo

El primer tiempo arrancó con un Crystal Palace propositivo, recargando su ataque por el carril derecho gracias a la insistencia del colombiano Daniel Muñoz. Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, el partido bajó sus revoluciones y el Rayo Vallecano comenzó a equilibrar la posesión del balón. Al minuto 24', los españoles generaron la ocasión más clara hasta ese momento con un remate de Alemao que pasó apenas rozando el palo izquierdo del arquero Dean Henderson.

La intensidad física se hizo notar en el campo con amonestaciones tempranas para Pathé Ciss e Isi Palazón por el lado rayista, y para Adam Wharton por los ingleses. Tras una breve pausa al minuto 35' por una emergencia médica en la grada, el cierre de la primera mitad volvió a encenderse. Ya en el tiempo agregado, Tyrick Mitchell conectó un cabezazo que ahogó el grito de gol británico, dejando el marcador empatado sin anotaciones al descanso.

Segundo Tiempo

Para la parte complementaria, los dirigidos por Oliver Glasner salieron a liquidar el encuentro y rápidamente encontraron su recompensa. Apenas al minuto 50', el delantero francés Jean-Philippe Mateta se vistió de héroe al marcar el 1-0 que desató la locura de los aficionados ingleses que hicieron el viaje a Alemania. Lejos de conformarse, el cuadro londinense rozó el segundo al minuto 55' con una jugada increíble de triple poste que incluyó un tiro libre directo de Yéremy Pino y un contrarremate del propio Mateta.

Obligado por el marcador adverso, el técnico Íñigo Pérez sacudió el banquillo del Rayo Vallecano ingresando a jugadores como Pedro Díaz, Sergio Camello y el 'Pacha' Espino para buscar la igualada. Jorge de Frutos tuvo el empate al 67' con un disparo que terminó en el lateral de la red, pero la sólida defensa conformada por Maxence Lacroix y Chadi Riad contuvo los embates finales de un equipo madrileño que se vació en la cancha sin conseguir el gol.

El equipo londinense hace historia

Con el silbatazo final, el Crystal Palace firmó la conquista del primer título europeo de su historia, revalidando el éxito de un proyecto deportivo en constante ascenso. Esta inolvidable temporada no solo consagra a los Eagles en la escena internacional, sino que sirve como la despedida soñada para Oliver Glasner, coronando su ciclo en el banquillo con la máxima gloria continental y dejando su nombre escrito de forma permanente en la historia del club.