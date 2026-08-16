Confesiones

El Ejecutivo decide y el sistema baila una danza ceremonial que simula acatar la ley y la separación de poderes. .- ÁTICO

No creo que haya sido un error. Tampoco un intento por confundir al público. Fue una confesión, por más que luego haya tratado de aclarar. En la mañanera del 28 de julio, Sheinbaum respondió a quienes firmaron una carta a favor del exgobernador panista Ernesto Ruffo: su detención "no tiene que ver con un tema político, es un tema criminal [.]. Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado".

Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada y vinculado a proceso el 23. El proceso apenas empieza. Para la presidenta ya está juzgado.

Así funciona hoy el sistema judicial mexicano. El Ejecutivo decide y el sistema baila una danza ceremonial que simula acatar la ley y la separación de poderes.

Contra el adversario, cualquier justificación sirve. Así son los regímenes autoritarios.

En Turquía, Ekrem Imamoglu, destituido de la alcaldía de Estambul y el contendiente opositor más fuerte a la presidencia de su país, está preso desde marzo de 2025. Le imputan 142 cargos. El proceso en su contra está sustentado casi por completo en testimonios de testigos secretos.

Lo de menos es lo absurdo de una acusación. La ley le da al poder una coartada y lo legitima frente a sus seguidores. Pero es evidente que si Ruffo fuera de Morena no sería hostigado. La FGR a partir de una lógica política discrecionalmente decide si avanza en una investigación o la frena, como pasa cada vez que la evidencia lleva a morenistas con peso político.

Según nuestro sistema penal, Ruffo no tiene que probar su inocencia. El Estado debe probar su culpabilidad. Sheinbaum lo ve distinto: si el exgobernador "contaba con la documentación para demostrar su inocencia", se actuará en consecuencia. Eso no dice la Constitución. Una omisión no convierte a un ciudadano en criminal.

Para los funcionarios la regla es la contraria: un servidor público sí debe responder legalmente por sus omisiones. La Procuraduría Fiscal de la Federación calculó en 600 mil millones de pesos el daño al erario por el huachicol fiscal. Desde diciembre de 2018 la Agencia Nacional de Aduanas ha tenido siete titulares, pero que se sepa, ninguno de los que encabezaron la agencia tiene un proceso penal en marcha. Sin embargo, el huachicol fiscal es el resultado de las omisiones de altos funcionarios del gobierno o, peor aún, de su colusión.

Sheinbaum también ha confesado su visión de la democracia. El 19 de julio, en el aniversario 47 de la revolución sandinista, Daniel Ortega anunció que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. El 27 le preguntaron a la presidenta si respaldaba esa decisión. Su confesión es clara: "Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua". ¿Cómo podrá expresar su voluntad el pueblo nicaragüense si ya no podrá votar? La semana pasada la presidenta hizo otra confesión, ahora respecto de la publicidad oficial: "TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco". Son críticos del gobierno. Reciben dinero quienes hablan bien de su gobierno.

Quienes tratan de defender que México es aún una democracia argumentan que la presidenta no piensa eso; lo dice para aplacar a los radicales de su movimiento. No hay que hacerse bolas. Lo cree y lo dice para mandar una señal: el poder se usa para castigar a los adversarios y proteger a sus aliados.

Para que no haya dudas también hay listas negras. El miércoles la Consejera Jurídica de la Presidencia publicó una de comunicadores y medios de comunicación. Cuando Sheinbaum era Jefa de Gobierno sostuvo enfáticamente que sólo los fascistas hacen listas.

Bueno, también Estados Unidos tiene una: la de visas revocadas. No es pública, pero los agraviados la conocen. Andy López Beltrán ya dio a conocer ser parte de tan selecto grupo en una reveladora carta donde confiesa su visión del mundo.

No sorprende que en Morena, desde Andy hasta Sheinbaum, pasando por Rocha Moya, defiendan la soberanía. Nada como saberse impunes en el territorio que controlan.

@carloselizondom