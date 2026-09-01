Confianza empresarial suma 18 meses abajo de nivel favorable: INEGI

La confianza de los empresarios se mantiene por debajo del nivel considerado favorable y acumula ya 18 meses consecutivos en esta condición, de acuerdo con el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) del INEGI.

En agosto, el indicador se ubicó en 48.2 puntos, sin cambios respecto a julio, pero con una disminución de 1.1 puntos en comparación con el mismo mes de 2025.

El IGOEC reúne la percepción de directivos de los sectores de industrias manufactureras, construcción, comercio y servicios privados no financieros sobre la situación económica del país y de sus propias empresas. El indicador tiene como referencia los 50 puntos: por encima refleja una percepción favorable y por debajo una expectativa menos optimista.

Por sectores, la confianza empresarial en las industrias manufactureras alcanzó 48.1 puntos en agosto , un aumento mensual de 0.1 puntos, aunque acumula 18 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos.

Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo la inversión. El componente que mide el momento adecuado para invertir se ubicó en apenas 34.4 puntos en las manufacturas, con 159 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos.

En la construcción, el indicador llegó a 47.5 puntos, un incremento de 0.4 puntos respecto a julio, pero suma ya 24 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos. El componente sobre el momento adecuado para invertir fue de 27.1 puntos, aunque mejoró 3 puntos en un mes.

El sector comercio también se mantuvo en terreno negativo, con 48 puntos, una disminución mensual de 0.3 puntos y 18 meses consecutivos por debajo del umbral de referencia. El componente relacionado con el momento adecuado para invertir se ubicó en 30.4 puntos.

Los servicios privados no financieros registraron 48.6 puntos, apenas 0.1 puntos más que en julio , con lo que acumularon 11 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos. En este sector, el momento adecuado para invertir alcanzó 34.3 puntos.

Los datos del INEGI muestran que, aunque las expectativas sobre el futuro de las empresas se mantienen por encima de los 50 puntos en los cuatro sectores, la percepción sobre la situación económica actual del país permanece por debajo de ese nivel.

En agosto, el componente sobre la situación económica presente del país fue de 47.8 puntos en las manufacturas, 46.6 en construcción, 47.4 en comercio y 46.5 en servicios privados no financieros.

El indicador de confianza empresarial se construye con la opinión de directivos de empresas que ocupan a 101 o más personas. Para esta medición, el INEGI considera un marco de 19 mil 916 empresas y una muestra de tres mil 138 unidades económicas, con cobertura nacional.

El comportamiento de agosto refleja, así, una percepción empresarial que no mostró deterioro mensual, pero que tampoco logró superar el nivel de 50 puntos que marca el límite entre una expectativa favorable y una menos optimista.