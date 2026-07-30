Confirma Harfuch detención del ‘R1’, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

A casi 9 meses desde el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, este jueves 30 de julio se confirmó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual en el homicidio.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue quien dio a conocer la detención del “R1” a través de una publicación en sus redes sociales, señalando a Ramón Ángel “N” como “el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo”.

El secretario señaló que fue tras meses de trabajo de inteligencia e investigación que se logró la captura en una operación de la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Quién es el “R1”?

De acuerdo con información destacada por Harfuch, “R1” es identificado como el líder de “Los Rs”, una de las células más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, todos estos municipios en Michoacán, así como en Jalisco.

La organización de “Los Rs” está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando de manera directa a productores, empresarios y familias de la zona.

Suman ya 31 personas detenidas

La deteción del “R1” se suma a varias que ya se habían realizado a lo largo de los meses luego del asesinato el 1 de noviembre de 2025, acumulando hasta la fecha 31 personas detenidas por el caso.

Entre los principales involucrados que fueron capturados están algunos informantes y una red de apoyo logístico, mientras que el autor material del asesinato, un menor de 17 años de edad de nombre Víctor Manuel Ubaldo Vidales, fue abatido en el lugar de los hechos.