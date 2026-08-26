Confirma senador Enrique Inzunza su separación de Morena

Este miércoles 26 de junio, el senador Enrique Inzunza anunció, a través de su perfil de redes sociales, su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República; esta decisión ocurre a algunos días de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidiera licencia para ausentarse de su cargo, tras las polémicas acusaciones del Gobierno de Estados Unidos de supuestos vínculos con grupos criminales.

Por medio de un comunicado, Enrique Inzunza se dirigió a Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, para hacer efectiva su solicitud.

"Los principios se honran en cualquier circunstancia, y los deberes que de ellos se siguen son de irrecusable cumplimiento", manifestó el senador.

"Desde hace cuatro meses, se me ha hecho objeto de una feroz campaña de calumnias y diatribas, luego de que una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos difundiera, sin aportar hasta el día de hoy una sola prueba, un instrumento de lawfare, con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento, a la sazón del escándalo de violación a la soberanía y la seguridad nacional de nuestro país, por la injerencia de agentes de la CIA en contubernio con autoridades del estado de Chihuahua", aseveró.

Inzunza resaltó que no dará elementos a la derecha para cuestionar al movimiento de transformación, por lo que detalló que tomó la decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena para ejercer su cargo como senador independiente.

¿QUÉ DICE LA ACUSACIÓN DE EUA CONTRA ENRIQUE INZUNZA?

Enrique Inzunza Cázarez es uno de los senadores integrantes del primer círculo de poder del partido morenista desde el día 01 de septiembre del año 2024. Entre sus labores también ejercía como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, encargado de aprobar aproximadamente el 95 % de las reformas a la Constitución y, a su vez, fungió como vocero de Morena en la tribuna del Senado.

No obstante, a partir del día 29 de abril del año en curso, su panorama terminó por dar un giro inesperado, esto gracias a un anuncio publicado por el gobierno de los Estados Unidos, en el que solicitaban la captura inmediata con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios públicos sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre los que se encuentran el gobernador Ruben Rocha Moya y, desde luego, Enrique Inzunza.

Debido a dichas circunstancias, es que el senador optó por desaparecer del ojo público, acumulando así, más de 50 faltas en sus actividades legislativas en el Senado, a pesar de haber confirmado que seguirá ejerciendo sus funciones hasta el año 2030. Inclusive, varios de sus compañeros de bancada le solicitaron en reiteradas ocasiones que pidiera una licencia para separarse de su cargo mientras las investigaciones en su contra se desarrollaban, sin embargo, Inzunza se negó constantemente a las peticiones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmó que los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, así como delitos relacionados con armas de uso militar y artefactos destructivos. También apuntaron la supuesta operación de una red de funcionarios que habría facilitado operaciones del grupo criminal de "Los Chapitos" a cambio de sobornos y apoyo político.

La acusación provocó una fuerte sacudida política a nivel nacional, debido a que varios de los nombres mencionados forman parte o estuvieron ligados a Morena.