Confirma Senasica tercer caso de gusano barrenador del ganado en Durango

Este jueves 18 de junio de 2026, en la actualización del informe de casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) en México correspondiente a la semana epidemiológica 24, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se confirmó el tercer caso de esta plaga en Durango el municipio de Nombre de Dios.

La información precisa que el caso fue detectado en un bovino recién nacido. Con ello, se trata del segundo caso registrado en esta especie en la entidad, ya que el primero se presentó en Mezquital y el segundo en Nombre de Dios.

A nivel nacional, los casos activos suman mil 960, de los cuales 998 corresponden a bovinos, 616 a caninos, 114 a porcinos, 102 a equinos y el resto a diversas especies.

Antes de la actualización oficial, el caso fue dado a conocer por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, quien brindó detalles sobre la detección.

Las autoridades no han reportado más casos sospechosos; sin embargo, en las trampas colocadas en diversos municipios se ha detectado la presencia de la plaga, por ejemplo, en Súchil y Vicente Guerrero.

Pese a ello, no se puede hablar de gusano barrenador únicamente por la detección de la plaga en las trampas, ya que esta debe completar un proceso biológico para convertirse en mosca y así confirmar su presencia en la región.