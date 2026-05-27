¡Confirmado! Ni tan 'sorpresa': Este artista llegará al Palenque Durango 2026 el 1 de agosto 

Han pasado 21 días desde que se dieron a conocer las carteleras de la Feria de Durango 2026, en donde los duranguenses se mantuvieron con gran expectativa sobre los artistas que llegarían en esta edición.

Sin embargo, uno de los más esperados es el recinto del Palenque, que durante su anunció se dijo que habría un artista sorpresa y sería revelado en próximos días.

Desde entonces los internautas comenzaron a descifrar quién podría ser el cantante que se presentaría en este lugar, en la primera imagen que se compartió se dijo que podría tratarse de Alfredito Olivas, pero después los organizadores cambiaron la figura y muchos decían que se trataba de Adriel Favela.

No obstante, la verdadera revelación ocurrió este miércoles 27 de mayo, descartando cualquiera de los dos.

¿Quién es el artista sorpresa del Palenque 2026?

Tras días de espera, el Palenque informó que el cantante que se presentará el próximo 1 de agosto será Edén Muñoz, quien ya tenía una fecha prevista para ese mismo recinto pero el 31 de julio.

El cantante de regional mexicano se ha convertido uno de los favoritos del público y en la primera presentación programada en Durango hizo sold out en cuestión de días.

Aunque tiene gran aceptación, los duranguenses ha comenzado a comentar en las redes sociales del Palenque 2026 que esta no es una sorpresa : "y la sorpresa? | ay, no digan que esa era su sorpresa? Qué perra hueva | se pasaron", entre otros.

La mayoría esperaba que alguno de los artistas mencionados anteriormente pudieran llegar al escenario de este lugar y poder verlos para cantar sus grandes éxitos.

Fecha y lugares para comprar boletos para la segunda fecha de Edén

En el mismo anuncio, los organizadores manifestaron que la venta de boletos para esta segunda fecha será a partir del viernes 29 de mayo a las 15:00 horas .

Los lugares donde se pueden adquirir son: