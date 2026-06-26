Confirman 14 nuevos contagios de sarampión en Durango; ya suman 496 casos

A pesar de la intensa campaña de vacunación desplegada en Durango durante este año, los casos de sarampión continúan en aumento. En los últimos seis días se confirmaron 14 nuevos contagios, con lo que la entidad alcanzó 496 casos registrados durante 2026.

El reporte anterior, emitido el pasado 19 de junio, contabilizaba 482 casos positivos. Sin embargo, el corte de este 26 de junio por la mañana confirmó 14 nuevos diagnósticos: nueve en el municipio de Mezquital, cuatro en Durango y uno más en Pueblo Nuevo.

Con esta cifra, Durango se ubica como la cuarta entidad del país con más casos de sarampión registrados durante el presente año, solo por debajo de Jalisco, Ciudad de México y Chiapas.

Si se considera el acumulado de los últimos dos años, la entidad suma ya 558 casos confirmados, al agregar los 62 contagios registrados durante 2025. Bajo este criterio, Durango ocupa el quinto lugar nacional, únicamente detrás de Jalisco, Chihuahua, Chiapas y el Estado de México.

Las autoridades sanitarias mantienen la estrategia de vacunación en todo el estado, con especial énfasis en el municipio de Mezquital, donde se concentra la mayor parte de los contagios.

La directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado, Citlali Solís Campos, informó previamente que ya ha sido vacunado el 86 por ciento de la población de entre cero y 49 años de edad, considerada la de mayor riesgo para contraer la enfermedad. No obstante, reconoció que la meta es alcanzar una cobertura mínima del 95 por ciento.

La funcionaria señaló que la campaña de vacunación continúa de manera permanente en los 39 municipios, con atención de lunes a domingo en las unidades de salud y mediante brigadas extramuros que acuden a espacios públicos, como centros comerciales, para facilitar el acceso de la población al biológico.