Confirman detención de policía estatal con armas y vehículo robado; niegan que fuera en el Campestre

Luego de que la tarde de este domingo trascendiera la detención de un presunto elemento de la Policía Estatal de Durango por parte de autoridades federales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó el aseguramiento del agente, aunque aclaró que los hechos no ocurrieron en las instalaciones del Club Campestre, como se difundió inicialmente.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que la versión que señalaba la detención en dicho lugar es falsa y aseguró que la intervención estuvo a cargo de personal de la Guardia Nacional, como parte de un operativo realizado en calles de la colonia Luis Echeverría, en la ciudad de Durango.

La SSP indicó que el elemento estatal fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de dar seguimiento a las investigaciones y de informar los detalles del caso conforme avancen las indagatorias.

Desmienten versión sobre Club Campestre

La aclaración se dio después de que durante la tarde circulara información y diversos reportes en los que se aseguraba que el agente había sido detenido al interior del Club Campestre por conducir un vehículo con reporte de robo.

Incluso, las primeras versiones señalaban que en el aseguramiento habían participado elementos de la Defensa y que durante la intervención también se había decomisado armamento asignado al oficial. No obstante, la SSP precisó que la acción fue realizada por elementos de la Guardia Nacional y en una zona distinta de la capital.

Operativo se realizó en la colonia Luis Echeverría

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento se derivó de un operativo implementado por la Guardia Nacional en calles de la colonia Luis Echeverría, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que dieron origen a la detención.

La Secretaría de Seguridad Pública señaló que por el momento no se proporcionará información adicional sobre el caso, con la finalidad de no entorpecer las indagatorias en curso.

Hasta ahora, ninguna otra autoridad había emitido información complementaria sobre el aseguramiento. Se espera que conforme avancen las investigaciones se den a conocer los pormenores del caso y las circunstancias que rodearon la detención del elemento estatal.