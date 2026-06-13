Confirman el asesinato de Joel Ángel Bravo, alcalde de San Miguel de Amatitlán, Oaxaca

La violencia volvió a golpear a Oaxaca, la mañana de este sábado fue confirmado el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca del estado.

El ataque provocó una fuerte movilización de las autoridades estatales y federales, que ya investigan los hechos para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas relacionadas con el ataque armado.

Un ataque directo que terminó con su vida

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez perdió la vida tras ser víctima de una agresión armada directa ocurrida durante la mañana del 13 de junio. Los disparos le provocaron heridas de gravedad que terminaron por causarle la muerte.

Tras recibir el reporte, la dependencia desplegó un operativo en la región Mixteca para atender la situación. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de servicios periciales acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo , asegurar indicios y comenzar las diligencias correspondientes.

Fiscalía inicia las investigaciones

La Fiscalía oaxaqueña informó que se abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del crimen y establecer quiénes participaron en el asesinato del presidente municipal. Hasta ahora, las autoridades no han revelado líneas de investigación específicas ni han informado sobre posibles sospechosos.

Oaxaca suma otro golpe a sus autoridades municipales

El asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán se registra además en un contexto de preocupación por la seguridad de autoridades locales en Oaxaca . Apenas días atrás se reportó otro ataque armado contra el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, quien logró sobrevivir junto con integrantes de su equipo de trabajo.

Mientras continúan las investigaciones, habitantes de San Miguel Amatitlán esperan respuestas sobre un crimen que ha sacudido a la comunidad. La muerte de Joel Ángel Bravo Martínez representa una nueva tragedia para la vida pública de Oaxaca y vuelve a colocar en el centro del debate las condiciones de seguridad que enfrentan los gobiernos municipales en diversas regiones del país.