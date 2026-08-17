Durango

SISMO COLOMBIA

Confirman fallecimiento de pareja duranguense que se encontraba en Colombia cuando ocurrió el sismo

Mario Alberto y Brenda Eloísa fueron vistos por última vez en Pereira, Colombia, a donde viajaron por vacaciones.

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Después de varios días de angustia e incertidumbre, se confirmó que dos mexicanos que se encontraban de viaje en Colombia cuando ocurrió el terremoto del pasado 10 de agosto, lamentablemente fallecieron.

La mañana de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que dos mexicanos fallecieron en el sismo de la semana pasada y aseguró que la Cancillería ya está en contacto con los familiares de las víctimas pra brindarles el apoyo que requieran.

Son duranguenses

De acuerdo con la información recabada hasta el momento por parte de instancias oficiales, se informó que se trata de la pareja de duranguenses que se encontraban en Colombia y que permanecían desaparecidos desde el momento del sismo, por lo que sus familiares pidieron apoyo para las labores de búsqueda.

Se trata de Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloísa Flores, de 42 años, quienes fueron vistos por última vez en Pereira, Colombia, a donde viajaron por vacaciones pero, tras el temblor, se perdió la comunicación con ellos.

Por parte de la Dirección de Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado de Durango, se está en proceso de comunicación con las autoridades federales para coadyuvar con las diligencias correspondientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: sismo Colombia duranguenses desaparecidos durango Colombia, ocurrió, momento, apoyo

               

                
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