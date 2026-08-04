Confirman identidad de adulta mayor que murió atropellada mientras vendía ropa en División del Norte

La mujer que perdió la vida la tarde del lunes tras ser atropellada por un automóvil mientras se encontraba sentada en un puesto de venta de ropa instalado en un tianguis de la colonia División del Norte, en la ciudad de Durango, ya fue identificada.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas sobre la calle Tierra y Libertad, casi esquina con Toma de Torreón. De acuerdo con el reporte recibido en el sistema de emergencias 911, un vehículo de color beige había embestido a una mujer que se encontraba sentada en un puesto semifijo. Al arribar, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango establecieron que la mujer que falleció era Teresa Macías Rivas, de 65 años de edad, quien se encontraba junto a su esposo, Urbano Vázquez Gracia, atendiendo un puesto de venta de ropa en el tianguis, cuando ocurrió el accidente. Según los primeros datos, el automóvil involucrado realizó una maniobra en reversa sin que la conductora advirtiera la presencia de la mujer.

El vehículo, de la marca Toyota, línea Camry, color arena con placas del estado de Durango, era conducido por Jaqueline, de 31 años de edad. Presuntamente, al desplazarse en reversa impactó a la comerciante y la proyectó contra la barda de la escuela primaria División del Norte, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Vial, personal de la Policía Investigadora de Delitos y peritos de la Fiscalía, quienes realizaron el procesamiento de la escena. El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

La unidad involucrada fue asegurada por las autoridades, mientras que la conductora quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación para determinar las circunstancias del accidente y la responsabilidad que pudiera derivarse de este hecho.

La identidad de la víctima fue confirmada por su hija, quien acudió ante las autoridades para realizar el reconocimiento legal. La FGED continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso y la determinación de las responsabilidades conforme a la ley.